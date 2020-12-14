Хакери атакували Міністерство фінансів США

Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи Міністерства фінансів США.

Про це повідомляє Reuters і The Washington Post.

Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.

У неділю в Білому домі з цього приводу збиралася рада з національної безпеки США. Вважається, що кібершпигуни проникли в систему, сховавши шкідливий код в оновлення, випущені ІТ-компанією SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах. Влада США побоюються, що через цю схему в небезпеці можуть бути й інші урядові установи країни.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка, як стверджує газета, працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада назвала звинувачення безпідставними.

Нагадаємо, раніше провідна американська компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, зазнала потужної кібератаки, внаслідок якої були викрадені цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці компанії виявляли уразливості в системах захисту інших компаній та урядів.

У жовтні США заявили про атаки пов'язаних з Росією хакерів на системи органів державної влади.