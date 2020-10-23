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США заявили про атаки пов'язаних з Росією хакерів на системи органів державної влади

Йдеться про хакерську групу Energetic Bear. 

США заявили про атаки пов'язаних з Росією хакерів на системи органів державної влади
Фото: inosmi.ru

ФБР та Агентство з кібербезпеки США повідомили про виявлення хакерських атак, спрямованих на системи органів державної влади Штатів, а також на сервери, що пов'язані з авіаційною промисловістю. 

У заяві йшлося, що "підтримувана російською владою хакерська група, відома у службах безпеки як Energetic Bear, у вересні почала атакувати державні, місцеві та територіальні мережі". Про це пише The Hill.

Унаслідок однієї такої атаки хакери отримали приватні дані. Доказів того, що під час кібератаки була порушена цілісніть даних про вибори, наразі нема, проте атаки являли загрозу для деякої інформації, пов'язаної з виборами президента США. Вона зберігалася у мережах державного, місцевого та територіального рівнів.

Як зазначає The Hill, інформація була поширена на наступний день після того, як оголосили про те, що Ірані і Росія заволоділи даними виборців та використовували їх для втручання у виборчій процес. 

Нагадаємо, що директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив, що Іран і Росія отримали реєстраційні дані американських виборців для спроби підірвати довіру до виборів президента Штатів. Іран, за словами Реткліффа, прагнув "спричинити заворушення" у США, щоб зашкодити кандидатурі Дональда Трампа. 

Росія отримала інформацію про виборців так само, як Кремль зробив це у 2016 році. При цьому очільник американської розвідки зазначив, що Іран виявляв більшу активність, ніж РФ, однак точно відомо, що Росія отримала інформацію про виборців.

Раніше у втручанні у вибори президента США Росію звинуватила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

У США неодноразово звинувачували Росію в намірі вплинути на підсумок виборів президента, які призначено на 3 листопада. У серпні голова контррозвідки США заявив про ймовірні спроби РФ впливати на вибори на користь Трампа. При цьому Китай та Іран, за його словами, прагнуть поразки чинного американського президента. 

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