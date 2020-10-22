Директор Національної розвідки США звинуватив Росію та Іран у спробі повпливати на вибори

Виборці отримали листи з погрозами та закликом голосувати за Трампа.

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив, що Іран і Росія отримали реєстраційні дані американських виборців для спроби підірвати довіру до виборів президента Штатів.

Іран, за словами Реткліффа, прагнув "спричинити заворушення" у США, щоб зашкодити кандидатурі Дональда Трампа. Про це пише USA Today.

Росія отримала інформацію про виборців так само, як Кремль зробив це у 2016 році. При цьому очільник американської розвідки зазначив, що Іран виявляв більшу активність, ніж РФ, однак точно відомо, що Росія отримала інформацію про виборців.

"Ці дії - спроби супротивників у відчаї. Ми не потерпимо іноземного втручання в наші вибори", - заявив він.

Учора федеральні чиновники з кібербезпеки попередили американців про фейкові електронні листи, які відправили виборцям у Флориді, Пенсильванії та інших штатах із закликом голосувати за Трампа.

Листи були надіслані з адреси info@officialproudboys.com. Proud Boys - ультраправа організація, що дотримується авторитарної ідеології. У тексті зазначалося, що нібито ця організація має контактні дані виборців і "прийде за ними", якщо ті не віддадуть голос за Трампа.

"Ці листи мали на меті залякати та підірвати довіру американських виборців до наших виборів", - заявив директор Агентства кібербезпеки Крістофер Кребс.

"Ми вже побачили, як Іран відправляє підробні електронні листи, спрямовані на те, щоб залякати виборців, розпалити соціальні заворушення та завдати збитків президенту Трампу. Можливо, ви бачили деякі повідомлення про це чи самі отримали такого листа", - додав Реткліфф.

Нагадаємо, що раніше у втручанні у вибори президента США Росію звинуватила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

У США неодноразово звинувачували Росію в намірі вплинути на підсумок виборів президента, які призначено на 3 листопада. У серпні голова контррозвідки США заявив про ймовірні спроби РФ впливати на вибори на користь Трампа. При цьому Китай та Іран, за його словами, прагнуть поразки чинного американського президента. Також він повідомив, що Росія використовує українського нардепа Деркача для очорнення Байдена.