У Нігерії в місті Лагос правоохоронці відкрили вогонь по натовпу протестувальників, які мітингували через жорстокість поліції.
Участь у масовій акції брали понад 1000 людей, пише Daily Mail.
За словами очевидців, озброєні люди відкрили вогонь по натовпу осіб, які порушили комендантську годину в Лагосі. Комендантська година була введена за кілька годин до цього як відповідь на масові протести.
Інформацію про вбивства підтвердив місцевий осередок Amnesty Internaitional.
"Ми були мирними, але вони вимкнули освітлення і рекламні борди, усі почали кричати", - розповіла очевидиця про наступ правоохоронців.
"Вони підійшли до нас, але я не знаю, хто це був. Вони стріляли, ми рятувалися втечею", - повідомив інший протестувальник.
Поранених до лікарень доставляли інші учасники мітингу. Точно невідомо, які саме правоохоронці були залучені до розгону мітингу.
За попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей.
Активісти звинувачують "головорізів і спонсорованих хуліганів" у нападах на мирні мітинги та намаганнях дискредитувати мирні протестні рухи. До протестів долучалися тисячі людей, а основною вимогою є реформування поліції.
Тиждень тому урядовці погодилися виконати деякі вимоги мітингарів і заявили про ліквідацію підрозділу спецпризначенців SARS, проте спроба вгамувати цим протести не мала успіху.
Нагадаємо, що Нігерія має найбільше серед усіх африканських країн населення - близько 200 млн осіб. Майже половина з них живе за межею бідності.
У Нігерії періодично відбуваються напади бойовиків на цивільне населення. Джихадисти Фулані, які стали більшою загрозою нігерійським християнам, ніж ісламістське терористичне угруповання "Боко Харам", навесні 2019-го напали на села Інкірімі, Догоннома і Унгван-Гора. Унаслідок останньої атаки було знищено 143 будинки, вбито 52 людей, десятки поранено.