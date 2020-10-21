Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

У Нігерії в місті Лагос правоохоронці відкрили вогонь по натовпу протестувальників, які мітингували через жорстокість поліції.

Участь у масовій акції брали понад 1000 людей, пише Daily Mail.

За словами очевидців, озброєні люди відкрили вогонь по натовпу осіб, які порушили комендантську годину в Лагосі. Комендантська година була введена за кілька годин до цього як відповідь на масові протести.

Інформацію про вбивства підтвердив місцевий осередок Amnesty Internaitional.

"Ми були мирними, але вони вимкнули освітлення і рекламні борди, усі почали кричати", - розповіла очевидиця про наступ правоохоронців.

"Вони підійшли до нас, але я не знаю, хто це був. Вони стріляли, ми рятувалися втечею", - повідомив інший протестувальник.

Поранених до лікарень доставляли інші учасники мітингу. Точно невідомо, які саме правоохоронці були залучені до розгону мітингу.

За попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей.

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Активісти звинувачують "головорізів і спонсорованих хуліганів" у нападах на мирні мітинги та намаганнях дискредитувати мирні протестні рухи. До протестів долучалися тисячі людей, а основною вимогою є реформування поліції.

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Тиждень тому урядовці погодилися виконати деякі вимоги мітингарів і заявили про ліквідацію підрозділу спецпризначенців SARS, проте спроба вгамувати цим протести не мала успіху.

Нагадаємо, що Нігерія має найбільше серед усіх африканських країн населення - близько 200 млн осіб. Майже половина з них живе за межею бідності.

У Нігерії періодично відбуваються напади бойовиків на цивільне населення. Джихадисти Фулані, які стали більшою загрозою нігерійським християнам, ніж ісламістське терористичне угруповання "Боко Харам", навесні 2019-го напали на села Інкірімі, Догоннома і Унгван-Гора. Унаслідок останньої атаки було знищено 143 будинки, вбито 52 людей, десятки поранено.