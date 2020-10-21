Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19

Одіозний російський протоієрей РПЦ Дмитро Смирнов помер на 70-му році життя.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причини смерті священнослужителя не повідомляють, однак відомо, що у травні Смирнова госпіталізовували з COVID-19.

Коли його виписали з лікарні, він на час реабілітації відійшов від церковних справ.

Протоієрей Смирнов відомий своїми скандальними висловлюваннями, зокрема про коронавірус. Так, на початку пандемії COVID-19 протоієрей заявив, що коронавірус має на людей позивний вплив, а смертельна хвороба "зменшила людський егоїзм і пробудила бажання допомагати ближнім".

Смирнов також говорив, що люди, які через COVID-19 втратили роботу, можуть просити милостиню. А от заощадження, на його думку - це зло.

Протоієрей також називав жінок, які живуть з чоловіком не у шлюбі, "безкоштовними повіями". Пізніше він спробував виправдатися, однак знову потрапив у скандал - священнослужитель порівняв шлюб із покупкою автомобіля і поставив жінку, як річ, в один ряд з машиною або квартирою. Окрім того, протоієрей наголошував, що дівчаткам не потрібна освіта, оскільки набагато важливіше навчити їх вести домашнє господарство та виховувати дітей.

Смирнов також заявляв, що ядерна зброя "є запорукою існування Росії, її культури та традицій".

Нагадаємо, станом на ранок 21 жовтня у світі виявлено понад 41 млн інфікованих коронавірусом і 1,1 млн жертв.