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Канал NEXTA, логотип якого білоруський суд визнав екстремістським, змінив назву на "НEXTA"

Колектив каналу також запропонував підписникам разом "подумати над ребрендингом".

Канал NEXTA, логотип якого білоруський суд визнав екстремістським, змінив назву на "НEXTA"
Фото: t.me/nexta_live

Інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live", який висвітлює протести в Білорусі, змінив назву після того як суд Мінська визнав його логотип "екстремістським матеріалом".

Про це повідомляє сам канал.

Тепер назва каналу пишеться "НEXTA-Live". Співробітники каналу зазначили, що підписка на них не є порушенням закону і не тягне за собою ніяких наслідків

"З рішення суду це не слідує (заборона на підписку,- ред.). Закон не передбачає відповідальності, якщо особисто ви переглядаєте посилання, опубліковані в Республіканському переліку екстремістських матеріалів", - прокоментувала юрист Тетяна Ревінська.

Раніше колектив "Nexta Live" запропонував підписникам разом "подумати над ребрендингом" і надсилати їм усі пропозиції щодо нового "неекстремістcкого " логотипу і назви.

Нагадаємо, сьогодні суд Мінська визнав інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live" і логотип (цифровий водяний знак NEXTA) екстремістськими матеріалами.

у серпні Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала і Степана Путіла, який створив Telegram-канал NEXTA, що висвітлює події в Білорусі. У вересні головний редактор Telegram-каналу Роман Протасевич залишив проєкт.

Наприкінці вересня білоруське видання TUT.BY на три місяці позбавили статусу ЗМІ. Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.

З 2 жовтня в Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ.

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