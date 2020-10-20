Канал NEXTA, логотип якого білоруський суд визнав екстремістським, змінив назву на "НEXTA"

Інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live", який висвітлює протести в Білорусі, змінив назву після того як суд Мінська визнав його логотип "екстремістським матеріалом".

Про це повідомляє сам канал.

Тепер назва каналу пишеться "НEXTA-Live". Співробітники каналу зазначили, що підписка на них не є порушенням закону і не тягне за собою ніяких наслідків

"З рішення суду це не слідує (заборона на підписку,- ред.). Закон не передбачає відповідальності, якщо особисто ви переглядаєте посилання, опубліковані в Республіканському переліку екстремістських матеріалів", - прокоментувала юрист Тетяна Ревінська.

Раніше колектив "Nexta Live" запропонував підписникам разом "подумати над ребрендингом" і надсилати їм усі пропозиції щодо нового "неекстремістcкого " логотипу і назви.

Нагадаємо, сьогодні суд Мінська визнав інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live" і логотип (цифровий водяний знак NEXTA) екстремістськими матеріалами.

у серпні Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала і Степана Путіла, який створив Telegram-канал NEXTA, що висвітлює події в Білорусі. У вересні головний редактор Telegram-каналу Роман Протасевич залишив проєкт.

Наприкінці вересня білоруське видання TUT.BY на три місяці позбавили статусу ЗМІ. Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.

З 2 жовтня в Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ.