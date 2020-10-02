Білорусь позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ

У МЗС заявили, що інформаційний суверенітет "є важливим елементом безпеки".

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації усі іноземні засоби масової інформації.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі.

Зазначається, що нове положення про порядок акредитації для журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів в інтересах закордонного ЗМІ .

У МЗС нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі "є важливим елементом безпеки".

"У зв'язку з прийняттям нового положення, дія виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня ц.р. З понеділка, 5 жовтня 2020 року, комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ МЗС Білорусі почне роботу в новому складі. Прийом заявок онлайн ми також плануємо технічно відкрити з ранку в понеділок", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше білоруське видання TUT.BY на три місяці позбавили статусу ЗМІ. Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії міністерства інформаціх надійшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.