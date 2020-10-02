"Ваші дії зафіксовані": МВС Білорусі розіслало громадянам СМС з вимогою не виходити на протести

Міністерство внутрішніх справ Білорусі влаштувало СМС-розсилку з вимогою перестати виходити на акції протесту.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ та користувачі соцмереж.

Так, 1 жовтня громадяни почали масово отримувати повідомлення з однаковим текстом. Вибрані цитати: "Ваші дії зафіксовані за допомогою фотовідеозапису", "Персонально попереджаємо вас про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах", "Не допускайте помилок" та інше.

Наши читатели начали получать СМС от МВД.



В них говорится: «вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий».



Авторы сообщения просят «не допускать ошибок». pic.twitter.com/TlH0heBrYx — TUT.BY (@tutby) October 1, 2020

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила виданню Onliner.by, що ця розсилка - ініціатива відомства, а оператор A1 пояснив, що СМС розсилали як "соціальну рекламу".

Білоруси в соцмережах розповідають, що отримували СМС, навіть якщо не перебували на території країни, повідомленні також отримували номери, зареєстровані на їхніх батьків, які в мітингах участі не брали. Також повідомлялося, що такі самі СМС від МВС отримали учасники акцій на підтримку Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, у них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка, після якої Координаційна рада опозиції Білорусі закликала провести безстрокову акцію непокори.

На акціях у неділю, 27 вересня, затримали понад 350 протестувальників.