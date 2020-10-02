Макрон заявив, що в Нагірному Карабаху воюють джихадисти із Сирії

У збройному конфлікті в Нагірному Карабаху беруть участь сирійські джихадисти. Вони проникли туди через територію Туреччини.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 1 жовтня, у Брюсселі, передає DW.

Це "дуже серйозний новий факт, який змінює ситуацію", - цитує Макрона інформагенція AFP. На чиєму боці воюють джихадисти, Макрон не уточнив.

У Москві також підтвердили інформацію про бойовиків із Близького Сходу в Нагірному Карабаху.

"У нас є ці дані, це інформація, яка є в нашому розпорядженні", - заявила на брифінгу представниця МЗС РФ Марія Захарова.

30 вересня на сайті МЗС РФ оприлюднили повідомлення, що в зону нагірно-карабаського конфлікту "здійснюється перекидання бойовиків незаконних збройних формувань, зокрема з Сирії, Лівії, з метою безпосередньої участі в бойових діях".

Раніше Вірменія та Азербайджан звинувачували одне одного в залученні до бойових дій іноземних найманців. Єреван стверджував, що Туреччина переправила з Сирії 4000 ісламістів. Баку звинуватив Єреван у залученні до бойових дій етнічних вірмен із Сирії та інших країн Близького Сходу. При цьому обидві сторони відкидають ці звинувачення.

Напередодні президенти Росії, Сполучених Штатів Америки і Франції ухвалили заяву щодо загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Лідери країн-співголів Мінської групи ОБСЄ закликали припинити бойові дії і відновити переговори між Азербайджаном та Вірменією "без попередніх умов".

1 жовтня під час ранкового обстрілу міста Мартуні в зоні конфлікту було поранено двох французьких і двох вірменських журналістів. Франція спорядила літак із медичним устаткуванням на борту, щоб забрати своїх медійників.