​Ватикан відмовив Помпео в аудієнції у Папи Римського

Ватикан відхилив прохання держсекретаря США Майка Помпео про аудієнцію у Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє Reuters.

Два високопоставлених дипломати Ватикану, державний секретар кардинал П'єтро Паролін і міністр закордонних справ архієпископ Поль Галлахер, заявили, що Франциск відхилив прохання Помпео про аудієнцію, оскільки Папа уникає зустрічей з політиками перед виборами.

"Так, він просив. Але Папа вже ясно сказав, що політичні діячі не приймаються в період виборів. Це – причина", - сказав Паролін.

30 вересня Помпео прибув з візитом до Рима, а минулого тижня опублікував статтю і серію "твітів", у яких звинуватив Церкву в тому, що вона "піддає ризику свій моральний авторитет", продовжуючи угоду з Китаєм про призначення єпископів. Угода Ватикану з Пекіном, укладена два роки тому, дає Папі право голосу при призначенні китайських єпископів. Термін її дії закінчується наступного місяця, але очікується, її буде продовжено.

Офіційні особи у Ватикані погоджуються, що угода недосконала, але називають її "кроком вперед" після десятиліть, протягом яких китайські католики, які визнають Папу, були загнані в підпілля. У своєму виступі Помпео не торкався безпосередньо угоди Ватикану з Пекіном, але назвав Китай "найбільш злісним порушником релігійних прав у світі".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії дотримується жорсткої лінії щодо Китаю. Він також тісно пов'язаний з консервативними протестантськими і католицькими рухами, багато з яких критикували Папу Франциска.

22 вересня, виступаючи на Генасамблеї ООН, Трамп звинуватив Китай у розповсюдженні коронавірусу і закликав притягнути КНР до відповідальності.