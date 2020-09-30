Президент Азербайджану назвав умову припинення вогню в Нагорному Карабасі

Азербайджан готовий припинити вогонь у Нагорному Карабасі, якщо вірменські війська повністю вийдуть із регіону.

Про це заявив президент Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вірменія має відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я нещодавно заявив, що ми відкидаємо ці умови. У нас лише одна умова - ЗС Вірменії безумовно, у повному складі та негайно мають покинути наші землі", - сказав Алієв на зустрічі з пораненими.

"Ця умова в силі, і якщо уряд Вірменії її виконає, - бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир у регіоні. Ми хочемо миру і хочемо вирішення конфлікту", - наголосив він.

Алієв зазначив, що єдина причина, через яку Азербайджан був готовий до переговорів, - це надія домовитися.

"Нас обнадіювали і нам давали певні сигнали: потерпіть, і питання вирішиться. Проте я попереджав, що якщо переговори не дадуть результату, Азербайджан вирішить питання військовим шляхом. Наша справа справедлива, ми хочемо відновити нашу територіальну цілісність, і ми це зробимо. Азербайджан має відновити територіальну цілісність. Бойові дії, що тривають четвертий день, спрямовані на відновлення історичної справедливості. Нагірний Карабах - історична територія Азербайджану", - зазначив президент.

Алієв додав, що під час чотириденних боїв Азербайджану вдалося зайняти стратегічні висоти, звільнити низку територій, які тривалий час були під контролем противника.

Він також повідомив про зростання втрат серед мирного населення. За його словами, станом на вчорашній ранок загинуло 10 мирних жителів, сьогодні вранці кількість убитих збільшилася до 13.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що вчора було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".