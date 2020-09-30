"Чергове сезонне загострення": МЗС відреагувало на ідею Росії зробити Крим майданчиком для переговорів по Карабаху

"На сьогодні Крим може бути не місцем переговорів, а виключно їх предметом щодо його деокупації".

Міністерство закордонних справ України розцінює ідею зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо конфлікту в Нагірному Карабасі як "сезонне загострення у маріонеток Кремля".

Про це РБК-Україна повідомили в МЗС, наголосивши, що сама така ідея є завідомо провальною.

МЗС зазначає, що ініціатор ідеї, депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек, "так і не засвоїв, що цивілізовані держави взаємодіють лише в рамках міжнародного права і поваги до суверенітету інших країн".

"На сьогодні Крим може бути не місцем переговорів, а виключно їх предметом щодо його деокупації та повернення до складу України. Отже, спроби Російської Федерації у будь-який спосіб залучити на територію Криму представників офіційної влади іноземних держав і легітимізувати таким чином свої протиправні діяння є завідомо провальними", - йдеться у повідомленні.

МЗС наголошує, що світова спільнота підтримує територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і пам'ятає, що Крим - це Україна.

"Тому звертати увагу на такі "рекомендації" це все одно що отримувати медичну експертизу від пожежного. Пропонуємо окупаційній владі Криму краще задуматися над запрошенням до окупованого Криму представників моніторингових органів міжнародних організацій, враховуючи масштаби порушень прав людини на півострові і темпи його мілітаризації", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Бальбек запропонував зробити окупований Крим майданчиком для проведення переговорів Вірменії та Азербайджану щодо Нагорного Карабаху.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

В ООН закликали Вірменію та Азербайджан до негайних переговорів.