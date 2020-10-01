Добкін: росіяни на Донбасі - головні, всі решта - абсолютні шістки

"Якби Росія не влізла своїм носом кирпатим, ми вже і Порошенка послали б нах...й, і всіх інших".

Окупація Росією частини Донбасу забрала в соратників Віктора Януковича надію на реванш після Революції Гідності. Про це заявив ексгубернатор Харківщини, кандидат у мери Харкова Михайло Добкін в інтерв'ю LB.ua.

"Якби Росія не влізла своїм носом кирпатим, ми вже і Порошенка послали б нах...й, і всіх інших. Вони в нас не території забрали. Вони в нас забрали надію на реванш у хорошому сенсі", - зазначив Михайло Добкін.

А представників так званої "місцевої влади" на окупованих територіях він називає "шістками".

"Те, що росіяни там головні, а всі решта - абсолютні шістки, кого б вони там не виставляли, пушиліни-х...їліни, я це говорю і говорив не один раз", - зазначив Михайло Добкін.

Він також нагадав, що перебуває в санкційному списку в Росії та навмисно спробував проїхатися мотоциклом територією Російської Федерації. Але в цьому йому, нагадаємо, відмовили прикордонники.