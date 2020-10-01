Добкін: на мене скоїли замах того самого дня, що й на Кернеса

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін розповів, що на нього чинився замах того самого дня (28 квітня 2014 р.- ред), що й на чинного мера Харкова Геннадія Кернеса Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"На нас одного і того самого дня був замах. На мене - в Херсоні, на нього - в Харкові. Просто мені вдалося втекти", - зазначив Добкін і розповів деталі.

"...28 квітня ми прилітаємо в Херсон, зі мною держохорона, Гелетей дав. Двоє людей в літаку, і чотири - передова група. Торкаємося, значить, колесами землі, зв'язуємося з передовою групою, жоден з чотирьох трубку не бере. Набираю колишнього губернатора, який мене мав зустрічати. Уже не губернатор, але Януковича людина, в партії нашій був. Він бере трубку з криками: "Мішо, валіть звідси, нам всім п...здець!" І зникає зв'язок. Ми шоковані. Повільно їдемо по злітній, тим часом від аеропорту від'їжджають дві машини - одна їде попереду, інша - позаду, і біжить купа людей. Зо 100 чоловік.

Просто до нас, з аеродромного комплексу. Ми в ілюмінаторі бачимо, що вони від нас за метрів 300. Першими зорієнтувалися охоронці Януковича, кажуть - злітаємо. Пілотам потрібно розвернутися, мовляв, як сідаємо, так і злітаємо - проти вітру. Ми починаємо розвертатися, і нам перегороджують смугу автобусом. Нас, чесно кажучи, врятували два мужики. Побачив би їх, пляшку поставив би. І не одну. До цих чортів вилітає служба «Аероруху» на якомусь «ланосі» з мигалкою. З нього виходять два дорослих здорових мужики, і ми бачимо, як вони починають пояснювати, що тут на смузі не можна перебувати, мовляв - розвертайтеся, їдьте. Їх повалили на землю, почали бити. Відволіклися, словом, на них, і ми починаємо злітати. І тут я бачу, що автобусом перегородили злітну смугу. Кричу пілотам: "Ми встигнемо злетіти?" Вони: "Встигнемо, тільки трохи некомфортно". Ми розганяємося до автобуса і пролітаємо над його дахом, як ракета. Літак маленький, йому розбіг великий не потрібен. До Харкова годину летіти. Ми випили за політ дві пляшки коньяку", - розповів політик.

А за кілька годин, за його словами, було скоєно замах на Геннадія Кернеса.

"О 7-й ранку я полетів з Харкова, о 10-й повернувся. На 11-ту призначив пресконференцію. Дзвоню Гені, щоб про це розповісти. Він каже: "Перенеси, будь ласка, пресконференцію на 12-ту. Я об 11-й не встигну, у мене тренування". Я переношу на годину. Приїжджаю додому, сідаємо за стіл, відрізаю шматок ковбаси і хліба на кухні, мене набирає мій охоронець і каже: "Михайле Марковичу, подзвонили охоронці Геннадія Адольфовича, його поранили, зараз везуть у лікарню повз нас, попросили, щоб ми поїхали з ними". Це сталося за 500 метрів від мого будинку", - зазначив Добкін.

Нагадаємо, снайпер вистрелив у чинного мера, коли той був на ранковій пробіжці. Куля пошкодила низку внутрішніх органів і спинний мозок. Наразі через ускладнення старих травм на фоні захворювання на коронавірус Геннадій Кернес проходить лікування в німецькій клініці "Шаріте".