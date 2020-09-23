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​"Блок Кернеса" затвердив його кандидатом на посаду мера Харкова

Кандидатуру чинного міського голови одноголосно підтримали учасники конференції партії.

​"Блок Кернеса" затвердив його кандидатом на посаду мера Харкова
Фото: Макс Левин

Чинний голова Харкова Генадій Кернес боротиметься на виборах 25 жовтня 2020 року за посаду міського голови. Його кандидатуру 23 вересня одноголосно підтримали учасники конференції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми об'єднались навколо ідеї побудови успішного Харкова, мером якого є Геннадій Кернес", - сказав перший заступник мера Ігор Терехов, який, за даними пресслужби партії, не є членом Блоку Кернеса і посад в організації не займає.

Він назвав Кернеса сильним та харизматичним лідером, який став "не просто частиною історії Харкова, а брендом міста".

Партія також затвердила свою передвиборчу програму та список депутатів до міськради. Терехов назвав перших п'ятьох кандидатів у списку: Геннадій Кернес, Харківський міський голова; Ігор Терехов, перший заступник мера; Олександр Новак, секретар міськради; Тетяна Чечетова-Терашвілі, заступниця мера; Вікторія Китайгородська, директорка Департаменту адмінпослуг міськради.

Оскільки Кернес висувається від партії, а не як самовисуванець, то документи на реєстрацію може подавати не сам кандидат, а його уповноважена від партії особа. 

Нагадаємо, з 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради овак. 

15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус. Зараз він знаходиться на лікуванні у Німеччині.

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