​"Блок Кернеса" затвердив його кандидатом на посаду мера Харкова

Чинний голова Харкова Генадій Кернес боротиметься на виборах 25 жовтня 2020 року за посаду міського голови. Його кандидатуру 23 вересня одноголосно підтримали учасники конференції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми об'єднались навколо ідеї побудови успішного Харкова, мером якого є Геннадій Кернес", - сказав перший заступник мера Ігор Терехов, який, за даними пресслужби партії, не є членом Блоку Кернеса і посад в організації не займає.

Він назвав Кернеса сильним та харизматичним лідером, який став "не просто частиною історії Харкова, а брендом міста".

Партія також затвердила свою передвиборчу програму та список депутатів до міськради. Терехов назвав перших п'ятьох кандидатів у списку: Геннадій Кернес, Харківський міський голова; Ігор Терехов, перший заступник мера; Олександр Новак, секретар міськради; Тетяна Чечетова-Терашвілі, заступниця мера; Вікторія Китайгородська, директорка Департаменту адмінпослуг міськради.

Оскільки Кернес висувається від партії, а не як самовисуванець, то документи на реєстрацію може подавати не сам кандидат, а його уповноважена від партії особа.

Нагадаємо, з 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради овак.

15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус. Зараз він знаходиться на лікуванні у Німеччині.