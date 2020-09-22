Гусовський балотується у мери Києва від партії бізнес-партнера Коломойського

Київська міська організація партії "За майбутнє" затвердила єдиний виборчий список кандидатів у депутати від Київської міської організації. На посаду мера Києва політсила висунула Сергія Гусовського, інформує пресслужба партії.

Зазначається, що Сергій Гусовський - депутат Київської міської ради, співвласник мережі "Ресторани Гусовських", член ради директорів благодійної організації "Фонд Східна Європа" та наглядової ради Києво-Могилянської академії - своїм пріоритетом називає підвищення якості життя в столиці.

До списку, оголошеного партією "За майбутнє" також увійшли:

Денис Борисенко - чинний депутат Київської обласної ради;

- чинний депутат Київської обласної ради; Максим Борозенець, приватний підприємець, учасник бойових дій, депутат Київської міської ради VIIІ скликання;

приватний підприємець, учасник бойових дій, депутат Київської міської ради VIIІ скликання; Олексій Ботнаренко, начальник управління у справах ветеранів війни МВС;

начальник управління у справах ветеранів війни МВС; Євген Васілі, приватний підприємець;

приватний підприємець; Мар’яна Двуліт, кандидат медичних наук, лікарка, акушер-гінеколог;

кандидат медичних наук, лікарка, акушер-гінеколог; Олександр Дикий, депутат Київської облради VI скликання, очільник Червоного хреста Святошинського району;

депутат Київської облради VI скликання, очільник Червоного хреста Святошинського району; Олег Калініченко, приватний підприємець;

приватний підприємець; В’ячеслав Камінський, лікар, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини;

лікар, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини; Сергій Конюшок, чемпіон світу, світовий рекордсмен зі стронгмену;

чемпіон світу, світовий рекордсмен зі стронгмену; Геннадій Кривошея, народний депутат VIIІ скликання (партія "Народний фронт");

народний депутат VIIІ скликання (партія "Народний фронт"); Юлія Лобан, економіст, юрист, депутатка Київської міської ради VIIІ скликання;

економіст, юрист, депутатка Київської міської ради VIIІ скликання; Денис Силантьєв, народний депутат України VIIІ скликання (Радикальна партія Олега Ляшка), спортсмен, призер Олімпійських ігор.

Відомий столичний ресторатор Гусовський на виборах мера Києва у 2015 році балотувався від "Самопомочі" і зайняв п'яте місце. У 2018 році його зі скандалом виключили з лав партії. У відповідь майже весь склад фракції "Самопомочі" в Київраді проголосував за саморозпуск і об’єднався в депутатську групу "Київська команда".

На початку 2019 року Гусовський вів перемовини про створення ліберальної партії під умовною назвою "Люди важливі" з тодішнім заступником міністра економіки Максимом Нефьодовим. Це ні до чого не призвело, і на київських виборах у 2020 році Гусовський і Нефьодов будуть суперниками. Якщо Гусовський балотується в мери від партії "За майбутнє", то Нефьодов очолюватиме список партії "Голос".

Нагадаємо, 20 травня депутатська група "За майбутнє" оформилася в політичну партію, яку очолив нардеп Ігор Палиця, пов'язаний з Ігорем Коломойським. Палиця та Тарас Батенко, який узяв участь в установчому з'їзді нової партії, раніше входили в керівництво партії "Укроп".

Водночас партія "За майбутнє" в єдиному реєстрі зареєстрована з жовтня 2019 року, раніше вона мала назву "Україна майбутнього". На парламентських виборах 2014 роки її список очолював Святослав Олійник, теж наближений до Ігоря Коломойського.