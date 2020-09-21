Голова НАЗК звинуватив керівництво ДБР у тиску

В НАЗК пов'язують виклик на допит голови відомства зі спробою агентства вирішити конфлікт інтересів у керівників ДБР.

Керівництво Державного бюро розслідувань (ДБР) намагається чинити тиск на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) через спроби агентства вирішити конфлікт інтересів у керівників ДБР - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, йдеться в повідомленні на сайті Нацагентства.

Зазначається, що НАЗК нещодавно направило до Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського листа. У ньому вказується на те, що заступник Директора Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

"Конфлікт інтересів у заступника Директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом [для повного вирішення конфлікту інтересів] у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади", - зазначив Новіков.

НАЗК також внесло припис в. о. Директора ДБР Олександру Соколову. Той не надав працівникам ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника. За версією НАЗК, Олександр Соколов "не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів", нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

Після цього, за словами Новікова, він був викликаний на допит в ДБР у якості свідка у справі про зловживання екс-керівництва НАЗК на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій.

"Ми пов’язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що Національне агентство здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР - фактично перешкоджає здійсненню цих функцій", - сказав Олександр Новіков.

Нагадаємо, раніше НАЗК розпочало перевірку декларацій 19 посадовців, зокрема 12 заступників міністрів. З початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 522 декларації.