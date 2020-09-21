Фокін пропонує створити в ОРДЛО "тимчасовий уряд" під егідою ООН

Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

Про це Фокін заявив він в ефірі програми "Персона ґрата" на "UA: Українське радіо", передає Інтерфакс-Україна.

"Тому що, як правило, такі вибори одна зі сторін визнає сфальсифікованими, нелегітимними тощо. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рота не відкриє. Вибори буде визнано такими, що відбулися. У мандаті Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд із терміном необхідним може бути на рік, може - на два. А безпеку гарантувати можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нова, про неї вже говорили", - сказав Вітольд Фокін.

Заступник голови української делегації в ТКГ зазначив, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН має бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

"Звісно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий самий контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або на всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій відбуватимуться вибори", - зазначив він.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Фокін критику на свою адресу пов’язав з тим, що представники чинної влади нібито мають зв'язок із "попередниками".