Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяви першого заступника голови української делегації у Тимчасовій контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу, першого прем’єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Про це інформує пресцентр МВС.

"Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам’ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдатів", - сказав Аваков після церемонії вшанування пам’яті чотирьох військовослужбовців НГУ, які загинули 31 серпня 2015 року біля будівлі ВР унаслідок терористичного акту - вибуху ручної гранати – під час масових заворушень.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - заявив Вітольд Фокін.