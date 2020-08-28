Сьогодні, 28 серпня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів відеорозмову з гвардійцем Віталієм Марківим, який перебуває у в’язниці суворого режиму "Опера" під Міланом.

Спілкування відбулося "з дозволу італійського правосуддя", інформує пресслужба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ розповів Віталію, що вже у понеділок проведе великий брифінг для демонстрації нових реальних доказів отриманих Нацполіцією під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ.

"Віталій, ми продемонструємо нові докази твоєї невинуватості під час брифінгу в понеділок. Ми не зупинимось, ми будемо боротися до кінця, ми впевнені у нашій перемозі!", - сказав міністр.

Він наголосив, що результати слідчих дій, зокрема висновки проведених експертиз, однозначно доводять невинуватість Віталія Марківа, і українська сторона готова надати ці матеріали правоохоронним органам Республіки Італія для всебічного та об'єктивного розгляду справи в рамках апеляційного процесу.

Віталій Марків зауважив: він розуміє, що справа абсолютно політизована.

Фото: mvs.gov.ua

"Я військовослужбовець Нацгвардії, я дуже добре розумію, що я давав присягу - служити і захищати Батьківщину. Я готовий до всього. Але доказати мою невинуватість для мене вже справа честі - відстояти честь та гідність мого підрозділу та Нацгвардії України. Тим більше, ця ситуація пов’язує мене з трагічними подіями на горі Карачун. Наш командир Сергій Петрович Кульчицький загинув у мене на очах. Я стояв і стою. Це вже моя справа честі", - сказав Віталій Марків.

Гвардієць Марків подякував всім за моральну підтримку.

"Я розумію, що судять не мене, а Україну. Щоб створити прецедент цією справою. Лобіювати російські інтереси. І зрештою зняти санкції. Всі тут розуміють, що це за справа", - сказав він.

Віталій розповів, що завдяки зусиллям України в нього під час більш ніж трирічного ув’язнення була можливість зустрітися з дружиною.

Міністр внутрішніх справ показав Віталію фото із Софійської площі в центрі Києва, де розміщено великий банер на підтримку бійця.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у Слов'янську а травні 2014 року.

Судові слухання тривають уже три роки. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня. Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту у межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккелі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.