​Україна запровадить санкції проти Нікарагуа, якщо країна не закриє почесне консульство в Криму, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту уряду Нікарагуа у зв’язку із незаконним відкриттям почесного консульства в окупованому Криму.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що в разі відмови латиноамериканської країни закрити дипустанову офіційний Київ запровадить санкції проти Манагуа.

"Ми не залишимо цей крок без відповіді. Уже надіслано ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення. У разі відсутності відповідної реакції з боку Нікарагуа Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавства для того, щоб покарати цю країну за цей крок. Однак якщо це не подіє, я хочу запевнити, що ми готові вжити ще більш жорстких заходів для захисту територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що "почесним консулом Нікарагуа в АР Крим" призначено Олега Белавенцева – людину, звинувачувану у спробі анексії півострова.

"Кричущим є той факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева. У 2019 році Святошинський райсуд засудив його до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Він був одним з активних учасників спроби анексії Криму. Тому призначення його на посаду почесного консула є нахабним кроком", - сказав голова українського МЗС,

За словами Кулеби, МЗС розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як порушення законодавства України та міжнародного права, як "відверто недружній крок щодо нашої держави, що потурає збройній агресії РФ".

"Ми також розглядаємо цей крок як спосіб легалізувати незаконну окупацію Кримського півострова", - додав міністр.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Україна не визнає входження Криму до складу РФ і вважає півострів своєю територією. Країни ЄС і США також не визнають входження півострова до складу РФ. Після анексії США і ЄС ввели санкції проти багатьох російських громадян. Також були затверджені списки нев'їзних осіб і заморожені їхні рахунки.