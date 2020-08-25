Україна і ще п’ять країн приєдналися до "кримських санкцій" ЄС щодо Росії

Європейські санкції проти РФ, запроваджені 2014-го, кілька разів продовжували і розширювали.

Шість країн-партнерів Євросоюзу підтвердили своє приєднання до рішення Ради ЄС про продовження на рік санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму.

Про це йдеться в опублікованій 24 серпня заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС, - ред.) Чорногорія та Албанія, члени європейської зони вільної торгівлі - Норвегія та Ісландія, а також Україна і Грузія оголосили про приєднання до рішення Ради ЄС від 18 червня 2020 року, згідно з яким Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції до 23 червня 2021 року", - цитує документ Радіо Свобода.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Рада ЄС підтримала продовження "кримських санкцій" проти РФ ще на рік.

Нагадаємо, влітку 2014 року ЄС увів торгові й інвестиційні санкції проти Криму. У переліку "забороненої торгівлі" зазначено понад 250 найменувань, включаючи морську воду.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на ввезення з Криму товарів, якщо вони не мають українських сертифікатів, заборону заходу до Криму круїзних суден під прапорами країн-членів ЄС або тих, що контролюються державою-членом об’єднання, а також заборону на придбання компаніями з ЄС майна і компаній на окупованій території. Товари і технології для секторів транспорту, телекомунікацій та енергетики також не можуть експортуватися кримським компаніям або для використання на півострові.

Європейські санкції проти РФ кілька разів продовжували і розширювали. Першими були введені індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України. "Кримський пакет" санкцій продовжується на рік і є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією.