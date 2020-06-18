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Совет ЕС поддержал продление "крымских санкций" против РФ еще на год

Решение было принято в четверг по письменной процедуре.

Совет ЕС поддержал продление "крымских санкций" против РФ еще на год
Фото: 24 канал

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Мы это ценим! Нам необходимо усилить давление за нарушения прав человека, незаконную выдачу паспортов, строительство Керченской железной дороги, российские выборы в Крыму", - написал он.

Решение было принято в четверг по письменной процедуре.

Напомним, летом 2014 года ЕС ввел торговые и инвестиционные санкции против Крыма. В перечне "запрещенной торговли" указано более 250 наименований, включая морскую воду. 

Европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. "Крымский пакет" санкций продлевается на год и является составляющей политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за санкции ЕС и США против РФ до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым.

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