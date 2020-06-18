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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Он продолжает работать дистанционно.

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Нурсултан Назарбаев
Фото: EPA/UPG

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Об этом собщает его пресс-служба.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", - говортится в сообщении.

Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения коронавирусом  COVID-19 за сутки, всего в мире - более 8,4 млн случаев инфицирования.

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