Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Об этом собщает его пресс-служба.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", - говортится в сообщении.

Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, всего в мире - более 8,4 млн случаев инфицирования.