Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, - СМИ

Об этом в своих мемуарах написал бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Президент США Дональд Трамп "умолял" председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием. Об этом написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Фрагмент из книги привела газета The Washington Post.

По словам Болтона, в ходе двусторонней встречи на саммите в японской Осаке в июне 2019 года Си Цзиньпин пожаловался Трампу на критику Китая в США.

"Он заявил, не называя имен, что некоторые американские политики делают ошибочные выводы, призывая к новой холодной войне с Китаем", - отметил Болтон.

В ответ, по его словам, "Трамп сразу же предположил, что Си Цзиньпин имел в виду демократов". "Трамп одобрительно сказал, что среди демократов существует большая враждебность к Китаю", - написал Болтон.

После этого Трамп "перевел разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономический потенциал Китая и умоляя Си обеспечить его победу... Он подчеркнул важность влияния фермеров и увеличение закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов", - добавил экс-помощник президента США.

Как пишет Болтон, он мог привести точные цитаты Трампа, но ему запретили это делать.

Напомним, накануне Белый Дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров. Информация о том, что Болтон планирует публикацию своих мемуаров о работе на Трампа появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.