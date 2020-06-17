Белый Дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров о работе на Трампа

В книге могут быть ведомости о взаимодействии Трампа и Украины.

Белый дом подал иск против экс-советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров о работе на Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.

В иске, поданном в Окружной суд США Колумбии, говорится, что книга Болтона "Комната, где это произошло" содержит информацию, которая может ставить под угрозу национальную безопасность, если будет опубликована до рассмотрения правительством. Выход мемуаров о 17 месяцев работы на Трампа был запланирован на 23 июня.

"Он регулярно получал некоторые из самых секретных секретных данных, которые существуют в правительстве США. В течение двух месяцев после ухода с государственной службы обвиняемый договорился о публикации книги, предположительно стоимостью около 2 миллионов долларов, и подготовил 500 страниц рукописи с секретной информацией, которую он предложил опубликовать для мира", - говорится в иске.

Министерство юстиции просит суд объявить, что отчет о работе Болтона с апреля 2018 по сентябрь 2019 нарушает его соглашение о неразглашении. Также правительство просит не дать Болтону раскрыть содержание его мемуаров без разрешения и установить возможность "извлекать и утилизировать" любые копии книг, принадлежащие третьим сторонам. Адвокат Болтона заявляет, что в книге нет никаких секретных материалов.

Дональд Трамп сообщил, что не знает о содержании книги, но считает, что ее публикация нарушит закон, а у Болтона будут "уголовные проблемы".

Отмечается, что выпуск мемуаров уже был отложен на месяц из-за проверки Совета нацбезопасности Белого дома, которая началась в декабре.

Чиновница Эллен Найт завершила рецензирование книги Болтона примерно 27 апреля "и пришла к выводу, что черновой вариант рукописи не содержал секретной информации".

2 мая старший директор Совета нацбезопасности администрации Трампа Майкл Эллис приступил к рассмотрению рукописи и выразил обеспокоенность тем, что в ней содержится секретная информация. 8 июня адвокату Болтона Чаку Куперу направили письмо с сообщением о том, что текст содержит секретную информацию, и что рукопись не может быть опубликована до завершения рецензии, после того как в прессе появилось сообщение, что Болтон планирует выпустить книгу 23 июня.

Купер обвинил Белый дом в "прозрачной попытке использовать национальную безопасность в качестве предлога для цензуры Джона Болтона в нарушение его конституционного права".

Предполагается, что в мемуарах будут содержаться подробности взаимодействия Трампа с Украиной, которое привело к процессу импичмента.

Напомним, что в конце августа президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Болтоном, в ходе которой американский чиновник заявил, что США "решат вопрос военной помощи Украине в ближайшее время".

Президент США Дональд Трамп отправил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку из-за того, что не соглашался со многими его инициативами.

Информация о том, что Болтон планирует публикацию своих мемуаров о работе на Трампа появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью.