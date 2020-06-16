В Новую Зеландию снова завезли коронавирус

В Новой Зеландии выявили новые случаи COVID-19. Болезнь в страну, где на прошлой неделе вылечился последний пациент с коронавирусом, завезли две женщины. Они прилетели из Великобритании и ездили в Веллингтон, чтобы проститься с умершим родственником.

Об этом рассказал генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд, пишет New Zealand Herald.

Женщины прибыли в Новую Зеландию 7 июня с пересадкой в Дохе и Брисбене. Где именно они заразились, пока не известно. Это могло произойти как в Британии, так и в одном из аэропортов или на одном из самолетов.

У одной из женщин по прилету в Окленд обнаружили легкие симптомы болезни, но их списали на хроническое заболевание, поэтому женщинам только предписали изоляцию. 13 июня им разрешили съездить в Веллингтон на прощание с умершим накануне родственником.

Там одной женщине стало хуже, и им сделали тест на коронавирус. 16 июня стало известно, что он показал наличие болезни.

Медицинские сотрудники начали тестирование и предписали изоляцию всем контактным лицам этих женщин. Также на коронавирус проверят персонал гостиницы в Окленде, где они проживали, и сотрудников аэропорта, с которыми они могли пересекаться.

Блумфилд подчеркнул, что женщины вели себя благоразумно, носили маски, не останавливались на заправках и в других общественных местах и по сути контактировали только с единственными родственником, у которого они остановились в Веллингтоне.

По данным новозеландского минздрава, в стране было выявлено 1506 случая заражения коронавирусом, 1482 человека выздоровели, 22 пациента скончались.