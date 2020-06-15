В России против Навального возбудили уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального по подозрению в клевете.

Об этом сообщает РБК.

"Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

2 июня Навальный перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал он.

Высказывание Навального вызвало широкий резонанс в Сети, так как наряду с сыроваром Олегом Сиротой, дизайнером Артемием Лебедевым, космонавтом Олегом Кононенко и несколькими актерами в ролике снялся ветеран войны Игнат Артеменко.

Через неделю РИА Новости сообщило, что 93-летнему ветерану стало плохо, после того как он узнал об отзыве Навального. Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве", - цитировало агентство внука ветерана Игоря Колесникова.

После сообщений родственников в Сети были опубликованы обращения и других ветеранов с осуждением Навального.

Навальный в своем блоге связал возбуждение этого дела с тем, что у него заканчивается условный срок. "Дело, во-первых, нужно, потому что заканчивается мой второй условный срок, а во-вторых, все самые любимые бонусы: возможность обысков, изъятие техники, допросы, какие-то другие ограничения. Это крайне важно для власти в преддверии новой схватки на региональных выборах", - написал гполитик.

По его словам, "дело сфабриковано предельно грубо".