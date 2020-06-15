Тема Другої світової війни ніяк не залишає у спокої керівництво РФ

Фото: EPA/UPG

Відсутність «громких побєд». Росія сумує за відчуттям, коли вони «нагинали» увесь світ та з їхньою позицією рахувалися. Вони хочуть гратися у глобальну геополітику. Росіяни ностальгують за відчуттям страху, який виникав у іноземців при фразі «я рускій». Це можна замінити тільки намагаючись натягти на себе шкуру померлого ведмедя – СРСР. Дивно, але таке паразитування, на думку керівництва РФ, здатне об’єднати та підвищити дух російського населення. Залишається загадкою, як настільки різностороннє суспільство може вірити в позитивізм агресії. Тому відповідь «навіщо» можна знайти у книзі Є.В.Тарле «Кримська війна»: «Російська імперія, згідно з поглядами Миколи І, створювалася завоюваннями і буде триматися разом доти, поки буде мати здатність обороняти свої старі завоювання і здійснювати нові, і фізична сила тільки єдина, яка підпорядковує необмеженій владі російського царя увесь строкатий конгломерат його підданих».

І ось вам новітня догма. Культ «Побєди» створили, справжню Перемогу узурпували, себе вигородили тільки виключно як «освободітєлєй», причини війни «залили» тонами пропагандистського бетону і навіть дату кінця війни змінили... Все рівно мало! Треба ще «июньские тезисы» видати, мабуть щоб діти в школі вчили.

Але Кремль «сором'язливо» замовчує роль СРСР у початку Другої світової, окупацію територій суверенних держав, масові репресії і депортації, колабораціонізм росіян з гітлерівцями (бо для росіян тільки українські націоналісти можуть бути зрадниками), роль інших народів у перемозі над нацизмом, радянізацію Східної Європи...

Повний історичний ревізіонізм! Можливо він подобається тим лідерам, хто дуже хоче на парад приїхати ?

Чому саме зараз?

Пандемія коронавірусу та велика кількість захворівших та жертв у РФ. Падіння цін на нафту. Спонукання росіян продовжити президенство Путіна – відродження «а-ля» царизму. Трон під Путіним хитається і спроби Кремля використати тему Другої світової війни для стабілізації цієї ситуації виглядає як наклеювання лейкопластиру на ногу з відкритим переломом. Військові авантюри в Сирії (пригадаймо напівзатонулий авіаносець «Адмірал Кузнєцов», який закоптив пів Європи , поки доплив до берегів Сирії) та Лівії, де без проблем захоплюють або знищують сумнозвісну російську техніку, наприклад ЗРК «Панцирь». Стара радянська зброя можливо і залякує світ, але дії його правонаступника частіше стають посміховиськом.

Що це дасть?

Відтак, Росії потрібний підйом «патріотичного» духу для групування навколо свого лідера і відведення уваги від внутрішніх проблем. І причиною цього може бути його бажання або розв’язати війну, або надалі закривати своє суспільство від усього світу. Обидві речі є тотожними. Росія залежатиметься в ізоляції. Але питання різняться в тому, хто сьогодні буде жертвою – вільні народи світу, або одурманений народ Росії.