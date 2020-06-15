В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
ГлавнаяБлогиБлог Василя Боднара

Тема Другої світової війни ніяк не залишає у спокої керівництво РФ

Нещодавно керівництво Росії анонсувало проведення параду, а сам очільник Кремля підготував статтю про події, пов’язані з Другою світовою війною.

Навіщо це Росії?

Фото: EPA/UPG

Відсутність «громких побєд». Росія сумує за відчуттям, коли вони «нагинали» увесь світ та з їхньою позицією рахувалися. Вони хочуть гратися у глобальну геополітику. Росіяни ностальгують за відчуттям страху, який виникав у іноземців при фразі «я рускій». Це можна замінити тільки намагаючись натягти на себе шкуру померлого ведмедя – СРСР. Дивно, але таке паразитування, на думку керівництва РФ, здатне об’єднати та підвищити дух російського населення. Залишається загадкою, як настільки різностороннє суспільство може вірити в позитивізм агресії. Тому відповідь «навіщо» можна знайти у книзі Є.В.Тарле «Кримська війна»: «Російська імперія, згідно з поглядами Миколи І, створювалася завоюваннями і буде триматися разом доти, поки буде мати здатність обороняти свої старі завоювання і здійснювати нові, і фізична сила тільки єдина, яка підпорядковує необмеженій владі російського царя увесь строкатий конгломерат його підданих».

І ось вам новітня догма. Культ «Побєди» створили, справжню Перемогу узурпували, себе вигородили тільки виключно як «освободітєлєй», причини війни «залили» тонами пропагандистського бетону і навіть дату кінця війни змінили... Все рівно мало! Треба ще «июньские тезисы» видати, мабуть щоб діти в школі вчили.

Але Кремль «сором'язливо» замовчує роль СРСР у початку Другої світової, окупацію територій суверенних держав, масові репресії і депортації, колабораціонізм росіян з гітлерівцями (бо для росіян тільки українські націоналісти можуть бути зрадниками), роль інших народів у перемозі над нацизмом, радянізацію Східної Європи...

Повний історичний ревізіонізм! Можливо він подобається тим лідерам, хто дуже хоче на парад приїхати ?

Чому саме зараз?

Пандемія коронавірусу та велика кількість захворівших та жертв у РФ. Падіння цін на нафту. Спонукання росіян продовжити президенство Путіна – відродження «а-ля» царизму. Трон під Путіним хитається і спроби Кремля використати тему Другої світової війни для стабілізації цієї ситуації виглядає як наклеювання лейкопластиру на ногу з відкритим переломом. Військові авантюри в Сирії (пригадаймо напівзатонулий авіаносець «Адмірал Кузнєцов», який закоптив пів Європи , поки доплив до берегів Сирії) та Лівії, де без проблем захоплюють або знищують сумнозвісну російську техніку, наприклад ЗРК «Панцирь». Стара радянська зброя можливо і залякує світ, але дії його правонаступника частіше стають посміховиськом.

Що це дасть?

Відтак, Росії потрібний підйом «патріотичного» духу для групування навколо свого лідера і відведення уваги від внутрішніх проблем. І причиною цього може бути його бажання або розв’язати війну, або надалі закривати своє суспільство від усього світу. Обидві речі є тотожними. Росія залежатиметься в ізоляції. Але питання різняться в тому, хто сьогодні буде жертвою – вільні народи світу, або одурманений народ Росії.

Василь Боднар Василь Боднар , Заступник Міністра закордонних справ України
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,

Читайте также