Затінізована земля: повернути землю собі

Хто ж насправді в тіні землі, а в кого земля в тіні і хто економічний злочинець. Хто грабує селян і як наживаються орендарі. Хто важливіший: люди чи бізнес; власники землі чи орендарі. Продовжуємо шукати відповіді в серії законів про те, як «віджати» землю.

Фото: emerging-europe.com

Рада буде розглядати детінізацію сільгоспвиробництва, а саме законопроект №3131 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції». Комітетом з питань аграрної та земельної політики 04.06.2020 р вручене відповідне подання про розгляд законопроекту.

Законопроект шляхом доповнення Податкового кодексу України підпунктом 170.14.3. передбачає збільшення податку на землю для власників сільськогосподарської землі, яке може скласти зростання податку в 16,66 рази - це з 0,3% до 5% від нормативно-грошової оцінки землі (5% - це поставлене податкове зобов’язання, яке власник землі повинен платити незалежно від будь-яких обставин, відповідно до запропонованих законодавчих змін).

Законопроектом №3131 запропоновано доповнити Податковий кодекс України підпунктом 170.14.2., відповідно до якого поставлене податкове зобов’язання не визначається для власників земельних ділянок, які передали свою землю в користування (оренду чи емфітевзис) на підставі зареєстрованих відповідно до законодавства договорів.

Тобто ті власники, які віддадуть землю в оренду, не будуть сплачувати податок на землю особисто, за них це буде робити орендар, тільки за ставкою в 5 разів меншою – орендарі є платниками єдиного податку 4 групи і максимально що сплачують - це єдиний податок у розмірі не більше 0,95% від нормативно-грошової оцінки землі, яку орендує (фактично податок на землю). Цим вимальовується яскрава преференція для зростання прибутковості діяльності орендарів-олігархів і не тільки прибутковості – це заплановане податкове примушення власників землі повертатися до орендарів, а ніяка там не детінізація.

Законопроєкт містить у назві слово «детінізація», що певною мірою робить закон за назвою викривачем злочинної економічної діяльності і хоче перевести її в легальне поле з правовим і економічним впливом. Логічно, що злочинцями є українці-власники землі. А на «чисту воду» українців виводять їх же слуги.

Але зовсім інша «картина» розкривається, коли починаєш вдивлятися в законопроект та його супровідні документи - справжніх цілей законопроекту, насправді, законотворці-слуги не приховують. Цілями і завданнями в пояснювальній записці до законопроекту визначено, що встановлення нового механізму оподаткування власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який передбачає встановлення мінімального розрахункового податку (поставлене податкове зобов’язання в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки), «…стимулюватиме їх (власників землі, авт.) до офіційного оформлення відносин оренди та праці, унеможливить приховування доходів від оренди та реалізації сільгосппродукції та ухилення їх від оподаткування, а також утворить рівні умови ведення бізнесу для всіх сільгосптоваровиробників».

Ми бачимо неприхований лобізм депутатів в інтересах орендарів – законом хочуть загнати вільних власників землі в оренду, а іншим орендарям відбити бажання вивільнитися з оренди. Цим орендарі хочуть вбити двох зайців одразу: орендарі мають наростити земельний банк і в 5 разів менше, ніж одноосібники (власники землі, які не уклали ні з ким договір оренди), перераховувати податок на землю.

Але чому б не вбити і третього зайця, тим більше, що він сам біжить в пащу орендарів – у власників землі при такому законі вимушено зростатиме бажання продавати землю – вона для них стає невигідною. За розпланованими законами про так званий ринок землі землю купувати може тільки орендар з економічних і правових причин. До цих причин належить повсюдна довгострокова оренда, яка робить в економічному напрямі нецікавою купівлю землі для будь-кого, окрім орендаря, прийняті в першому читанні проєкти законодавчих змін, які забороняють продавати землю її влаесниками без згоди орендарів, та інші негативні для власників землі фактори.

Проект закону №3131 - це не про детінізацію – це осучаснений аналог «продрозверстки» від новітніх орендарів. Аналог «продрозверстки», яка в 1932-1933 роках призвела до голодомору українців. Саме таке за змістом оподаткування селян діяло в голодоморні роки - поставлене податкове зобов’язання.

Взагалі упущено важливий момент. Перед тим, як розглядати (приймати) такий закон про так звану детінізацію, необхідно було б прийняти закон про прогресивні земельні відносини в інтересах власників землі. І тоді, скоріше за все, закон про так звану детінізацію вже не був би потрібен.

Закон про прогресивні земельні відносини:

- надає права і можливості власникам землі самостійно господарювати через учать у Товариствах власників землі;

- надає право розривати договори оренди для переходу до самостійного господарювання;

- надає право товариствам власників землі отримувати державну підтримку, в тому числі дешеві кредити за рахунок прямого державного кредитування;

- надати можливість отримувати дешеве споживче кредитування;

- визначають ціну землі у разі її продажу громаді чи державі.

І такий проект закону «Про прогресивні земельні відносини» вже зареєстровано в раді, №3208 від 12.03.2020 року.

Другим моментом є те, що, насправді, орендарі (їх діяльність) не оподатковуються. Скарги орендарів на величезні суми сплати податків з 1 гектару орендованої землі змушують прочитати їм маленьку лекцію і розкрити великий секрет. Орендар є звичайнісіньким посередником (прокладкою, якщо комусь так більш зрозуміліше) у сплаті податків (податковим агентом) між державою і власником землі та працівниками.

Держава зобов’язала Орендаря перераховувати податки за громадян, нас з вами: громадян-власників землі (податок на землю і єдиний податок для 4 групи платників); громадян-працівників (ПДФО, ЄСВ, військовий); громадян-покупців в магазинах як кінцевих споживачів (ПДВ).

Єдиним податком, який би міг оподатковуватися орендар – це податок на прибуток , базою оподаткування якого є сформований прибуток на підприємстві. Але орендарі є «спрощенцями», платниками єдиного податку (4 група) зі ставкою єдиного податку максимум 0,95% від нормативного-грошової оцінки землі. Але земля то чия? – громадянина-власника землі, і платить орендар за власника землі, знову ж таки, як податковий агент, а не об’єкт оподаткування – він просто обчислювач і перераховувач податків власників землі.

Я не думаю, що тільки мені одному здається, що спочатку з «тіні» необхідно вивести орендаря, адже саме він не платить податки.

Третій моментом є те, що податки платити потрібно і будь-яке виробництво повинно бути легальним, але потрібно створити умови для легального виробництва, і ці умови зовсім не полягають в тому, щоб власників землі обкласти «продподатком» у вигляді поставленого зобов’язання, а потім влаштувати «продрозверстку» по-новому, у вигляді «віджиму» землі - а далі тільки Бог знає, як буде погано.

Четвертим моментом є те, що коли будуть створенні умови для прибутковішого самостійного господарювання власників землі через участь у товариствах власників землі, то можна тоді запроваджувати і детінізацію, визначивши законодавчо поставлене податкове зобов’язання – в цьому разі виникають абсолютно інші економіко-суспільні стимулюючі підстави і передумови, а саме: переходити до організованого самостійного господарювання через участь у товариствах для отримання більшого прибутку. Є велика економічна різниця стимулювати отримувати більші прибутки і стимулювати отримувати менші втрати.

Влада налаштована прийняти законопроект №3131 і не приховує справжню мету. Але за цим Законом детінізація не відбудеться. Ті, хто самостійно обробляв землю, будуть і надалі намагатися обробляти її одноосібно самостійно. Просто будуть платити більше податку зі свого гектару й отримувати менше прибутку від землі, але будуть залишатися вільними.

Одноосібники або взагалі не платять ніякого податку при отриманні доходу у вигляді зібраного врожаю чи при його продажу, або не є платниками податку на додану вартість, це є є причиною, що врожай у одноосібників купують за ціною на 25-30% нижчою, ніж у орендарів. Це суттєва існуюча втрата для одноосібників.

Одноосібнику економічно не вигідно переходити на загальну систему оподаткування. Причина проста – ведення бухгалтерського обліку на 2- 5 гектарах не тільки «з’їсть» прибутки, а і «зажене» в збитки.

Зростання податку на землю до 1500-1900 грн за 1 гектар все ж таки створить певні ризики і складнощі для власників землі – одноосібників і впливатиме на їх рішення відносно землі.

Можна відверто говорити, що цей закон проти власників землі, але немає лиха без добра.

Орендарі прогадали. Для одноосібників є вихід і з кращими результатами, ніж очікували самі одноосібники.

Вислизнути з мертвецьких обійм оренди, а головне - отримувати більший прибутку від землі, ніж в орендних відносинах чи при одноосібному господарюванні, і бути добросовісним платником податків можна через об’єднання власників землі в Товариства власників землі.

Товариство власників землі може бути платником єдиного податку 4 групи, що зумовить зникнення податкових переваг у орендарів. Відмінністю орендаря і Товариства є те, що товариство перераховуватиме свої податки, а орендар - чужі.

Тому єдиним шляхом для одноосібників є об’єднуватися, мати спільну бухгалтерію і, як наслідок, зменшаться витрати на облік та інші матеріальні і організаційні витрати та зросте прибуток від землі, бо ціна на врожай в товаристві зросте – не буде 25-30% заниження ціни.

Товариства власників землі, право розривати договори оренди і переходити до самостійного господарювання, пряме державне кредитування Товариств власників землі, дешеве споживче кредитування власників землі – це норми закону «Про прогресивні земельні відносини» в інтересах джерела влади, в інтересах українського народу, а не орендарів-тіньовиків і агроолігархів.

А тепер ви самі зробіть висновок і про так звану детінізацію, і про так званий ринок землі, і про інші моменти в цьому напрямі.