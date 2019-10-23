Запуск рынка аренды до запуска рынка земли привлечет в экономику Украины 80-100 млрд гривен, - Анатолий Гиршфельд

Украинская земля сильно недооценена, и запуск рынка земли сегодня не позволит украинским селянам побороть бедность. Однако, если до продажи земли запустить рынок права аренды - это позволит сформироваться справедливой цене на землю и привлечет в украинское село 80-100 миллиардов гривен. Об этом в ходе круглого стола в Институте Горшенина заявил депутат VIII созыва Верховной Рады Анатолий Гиршфельд.

По словам Гиршфельда, то, что происходило с рынком земли последние годы было непрозрачно и коррупционно. “Мы сформировали целый класс лэнд-баронов, которые за копейки скупали права на землю, в результате чего сельское население обнищало, получая до 2000 гривен за гектар, заключая договора на 25 лет. Вместе с низкой пенсией это привело к нынешнему социальному протесту”, - отметил экс-депутат.

“Производительность труда, при всех успехах наших аграриев, сегодня в 6 раз ниже, чем в среднем по ЕС. Технологии и насыщенность средствами обработки почвы в Украине также в 5-6 раз ниже. В тоже время в ЕС производство зерновых дотируется, а у нас рентабельность этого бизнеса зашкаливает за 50%. В чём секрет такого «чуда»? Низкая цена на землю”, - констатировал Анатолий Гиршфельд.

“Для того, чтоб правильно оценить и не сделать этих людей [украинских селян], и следующее поколение, бедными, я бы сначала ввёл рынок права аренды земли. Давайте оценим права аренды. Сегодня 15 млн гектаров земли находятся в теневом обороте. Это государственные земли - вотчина губернаторов, прокуроров, верхушки областей, которые нещадно эксплуатировали этот ресурс. Давайте выставим эти земли на аукцион и поймём, какова их реальная стоимость”, - предложил Анатолий Гиршфельд.

По его словам, это приведет к установлению цены на землю в размере 3-4 тысяч долларов за гектар.

“Я бы начал выставлять лоты государственной земли и посмотрел сколько платят за её аренду. Я уверен, что будут платить 250-300 долларов в год. Земля в Украине должна стоить 3000-4000 долларов за гектар. А сегодня быстрая продажа земли приведет к тому, что у людей будут скупать землю за бесценок.

Если для 25 миллионов гектаров земли, которая находится в аренде, увеличить плату за пай, исходя из рыночной оценки земли, это приведет к дополнительным доходам селян, а следовательно – к вливанию в экономику 80-100 млрд гривен с последующим мультипликативным эффектом. Это деньги, которые начнут оживлять сельские громады и повысят их покупательскую способность”, - отметил Анатолий Гиршфельд.

Помимо этого, запуск рынка прав на аренду земли снял бы проблему неравной конкуренции украинских фермеров с иностранцами.

“Посмотрите, мы сегодня этими разговорами [о запуске рынка земли] остановили полностью покупку аграриями сельхозтехники и в целом затраты на капитальные инвестиции. Все селяне сегодня собирают деньги и боятся, что им не хватит, и они не выдержат конкуренцию с иностранцами. Конечно не выдержат. А вот если бы это был рынок аренды – украинские аграрии, безусловно, смогли бы выдержать конкуренцию. Потому что это - затраты текущего периода, и это стимулировало бы их наоборот развивать технику и технологии …”, - отметил Анатолий Гиршфельд.