Кабмин утвердил новый прогноз ВПП, инфляции и курса гривны

Доллар в следующем году будет стоить в районе 27 гривен.

Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании в среду утвердили макропоказатели на 2020-2022 годы, сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

"Минэкономики показало два сценария, по которым страна может развиваться в следующем году. Первый сценарий – это базовый, консервативный сценарий", - рассказал Гончарук.

Базовый сценарий №1:

Рост ВВП в 2020 году - 3,7% (предыдущий прогноз - 3,3%), в 2021 году - на 3,8% (сохранился), в 2022 году - на 4,1% (сохранился).

Инфляция (декабрь к декабрю) в 2020 году - 5,5% (предыдущий прогноз - 6%), в 2021 - 5,3% (предыдущий прогноз - 5,7%), в 2022 - 5,1% (предыдущий прогноз - 5,3%).

Средняя номинальная зарплата работников на конец 2020 года прогнозируется на уровне 12 497 гривен, на конец 2021 года - 14 187 гривен, на конец 2022 года - 16 014 гривен.

Среднегодовой курс гривны в 2020 году - 27,0 грн/долл (было 28,2 грн/долл).

Сценарий №2:

В 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 4,8%, в 2021 году - на 5,5%, в 2022 году - на 6,5%.

Инфляция - 5,8% в 2020 году, 5% - в 2021 году, 5% - в 2022 году.

Среднегодовой курс гривны в 2020 году - 24,8 грн/долл.