Идея Банк выставлен на продажу

Польский Getin Holding S.A. выставил на продажу украинский Идея Банк.

Об этом пишет профильное издание FinClub со ссылкой на сообщение компании о подписании письма о намерениях с неназванным фондом прямых инвестиций.

"В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис» со штаб-квартирой в Киеве", - говорится в сообщении холдинга.

Покупатель проведет шестинедельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а в случае положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить фонду исключительные права на переговоры о продаже Идея Банка и "Нью Финанс Сервис" на период до 1 января 2020 года.

Закрытие сделки может произойти в I квартале 2020 года, но письмо о намерениях не является обязательством сторон заключить финальные договоры купли-продажи активов.

В состав Getin Holding S.A. входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия).

Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.