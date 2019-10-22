Изменения в рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times

Законодательные инициативы в электроэнергетике направлены на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского. Об этом пишет влиятельное британское издание The Financial Times в редакционной статье «Вырвется ли Зеленский из лап олигархов?».

«По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, который владеет ферросплавными заводами, может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты. «Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, — говорит чиновник. - То, что они делают, очень умно», - пишет FT.

Издание подчеркивает чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.

«За последние несколько недель Верховная рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добыче ресурсов, защите прав потребителей, регулированию ценных бумаг, разукрупнению государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услуг», - перечисляет FT.

По мнению издания, в Украине велика опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов.

«Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также дает возможности тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе влиятельным олигархам, оказывать влияние всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов», - отмечает издание.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.