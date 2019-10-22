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Wizz Air начнет летать в Запорожье

В город будут летать самолеты из четырех стран Европы.

Wizz Air начнет летать в Запорожье
Фото: EPA/UPG

Венгерская авиакомпания Wizz Air в 2020 году начнет выполнять рейсы в Запорожье из Венгрии, Польши, Австрии и Литвы.

Об этом сообщил директор по персоналу авиакомпании Йохан Эйдхаген на пресс-конференции во вторник.

"Мы хотим открыть еще один аэропорт, в котором будем присутствовать, - это Запорожье", - сказал он. Речь идет о полетах в Краков, Гданьск, Вроцлав, Вену, Будапешт и Вильнюс.

По словам Эйдхагена, рейсы будут выполнять с 30 марта 2020 года с частотой 2 раза в неделю, при этом продажа билетов по направлениям начинается с данного момента.

Таким образом, в 2020 году компания будет выполнять полеты в/из Украины по 60 направлениям в 13 стран.

В целом компания планирует перевезти около 40 млн пассажиров за 2019 год и постепенно увеличивать этот показатель до 100 млн пассажиров в год через 10 лет.

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Сейчас в Запорожье летают МАУ, "Мотор Сич" и Pegasus Airlines.

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Источник: "Українські новини"
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