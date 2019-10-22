Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Две компании Григоришина подали на банкротство

"Запорожтрансформатор" и ЛЭО сами подали заявления в суд.

Две компании Григоришина подали на банкротство
Константин Григоришин
Фото: Макс Левин

Компании "Запорожтрансформатор" и "Луганское энергетическое объединение", которые связывают с Константином Григоришиным, на прошлой неделе подали заявления о банкротстве.

Банкротство "Запорожтрансформатора" будет рассматриваться в Хозяйственном суде Запорожской области, а ЛЭО - в Хозяйственном суде Луганской области, пишет издание "Finbalance".

"Запорожтрансформатор" по состоянию на конец 2018 года было должно банкам 8,87 млрд гривен при том, что все его активы оценивались примерно в 4 млрд гривен.

У ЛЭО также были большие долги перед госпредприятием "Энергорынок" из-за неплатежи клиентов на оккупированной территории Луганской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также