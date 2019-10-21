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Гончарук заявил о возможности IPO "Укрпочты"

Почтовый оператор может стать публичной компанией.

Гончарук заявил о возможности IPO "Укрпочты"
Фото: mtu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о возможности первичного публичного размещения акций "Укрпочты".

Об этом он сказал на брифинге в понедельник по итогам состоявшегося накануне заседания правительства.

"Укрпочта доставляет пенсии, иногда является единственным контактом человека с государством в отдаленных населенных пунктов. Кроме того, что она зарабатывает деньги, она должна выполнять определенные функции. Таких предприятий немного, их до десяти", - сказал Гончарук.

"Эти предприятия могут быть или запрещены для приватизации, или, что мне нравится больше, подготовлены к так называемому IPO. То есть к выходу на иностранные площадки для привлечения системного инвестора. Это значит, что, например, мы можем продать 20-30% акций Укрпочты разным акционерам, которые бы зашли своими деньгами, принесли бы этому предприятию новые ресурсы, правильную корпоративную культуру и ускорить его развитие", - считает глава правительства.

Полная продажа таких предприятий, подчеркнул премьер-министр, это слишком сложное решение.

Напомним, в начале октября Верховная Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору, исключи ее из списка имущества и объектов, не подлежащих приватизации.

"Укрпочта" является национальным оператором почтовой связи Украины. Она существует как отдельное предприятие с 1994 года. С июля 2016 года "Укрпочту" возглавляет избранный на конкурсе генеральный директор Игорь Смелянский.

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