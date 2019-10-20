Руководство Морской администрации уволено в полном составе

Дмитрия Петренко и двух его заместителей сняли с должностей.

Кабинет министров на заседании в воскресенье уволил руководство Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации).

Об этом говорится на сайте правительства.

Уволены глава службы Дмитрий Петренко и два его заместителя Дмитрий Баринов и Дмитрий Балибердин.

"Реформа морской отрасли состоится, не за 50 дней, но точно меньше чем за три года", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке. По его словам, нового начальника Морской администрации выберут на конкурсе.

До этого времени управлять Морской администрацией в статусе и.о. будет новый первый заместитель главы ведомства Николай Божко. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов.

Напомним, что Морская админстрация - одно из самых новых центральных органов исполнительной власти. Оно было создано в 2018 году.