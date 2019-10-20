Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"
В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Руководство Морской администрации уволено в полном составе

Дмитрия Петренко и двух его заместителей сняли с должностей.

Руководство Морской администрации уволено в полном составе
Дмитрий Петренко
Фото: marad.gov.ua

Кабинет министров на заседании в воскресенье уволил руководство Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации).

Об этом говорится на сайте правительства.

Уволены глава службы Дмитрий Петренко и два его заместителя Дмитрий Баринов и Дмитрий Балибердин.

"Реформа морской отрасли состоится, не за 50 дней, но точно меньше чем за три года", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке. По его словам, нового начальника Морской администрации выберут на конкурсе.

До этого времени управлять Морской администрацией в статусе и.о. будет новый первый заместитель главы ведомства Николай Божко. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов.

Напомним, что Морская админстрация - одно из самых новых центральных органов исполнительной власти. Оно было создано в 2018 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также