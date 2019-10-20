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Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций

Правительство также согласовало отставку главы Киевской ОГА Бно-Айрияна.

Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в воскресенье, 20 октября, согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций. Об этом говорится на сайте правительства.

Главой Киевской ОГА станет Алексей Чернышев, главой Кировоградской ОГА - Андрей Балонь, главой Луганской ОГА - Сергей Гайдай, главой Харьковской ОГА - Алексей Кучер, главой Черниговской ОГА - Андрей Прокопенко.

Кроме того, правительство согласовало назначение Дениса Клюшникова на должность заместителя Донецкой ОГА, Максима Скрыпника - на должность замглавы Днепропетровской ОГА, Ивана Федорова - первым замом главы Запорожской ОГА.

В то же время Кабмин уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и главу Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Бно-Айриян написал заявление об отставке, поскольку считает, что его хотят дискредитировать.

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