Меркель и Путин обсудили "нормандский" саммит и транзит газа Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 19 октября, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки", передает DW.

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В Кремле сообщают, что телефонный разговор между лидерами стран состоялся по инициативе германской стороны.

"При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате». В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское", - говорится в релизе по итогам разговора.

При этом указано, что "Киев под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику".

Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то, по мнению российской стороны, "он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами". Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств.

Напомним, саммит глав государств и правительств "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины - планировали провести в Париже еще в сентябре этого года. Однако встреча не состоялась из-за неготовности России.

Меркель 9 октября обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение саммита "нормандской четверки" и транзит газа по территории Украины. Германия выступает за сохранение за Украиной статуса транзитного государства и настаивает на уколаденни нового контракта по транзиту.

14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в ноябре.