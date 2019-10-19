Экс-вице-спикер Сыроид стала лидером "Самопощи"

Сыроид рассчитывает, что местные выборы помогут партии вернуться в большую политику.

Новым лидером "Самопощи" стала бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Соответствующее решение в субботу, 19 октября, принял XX съезд партии, который состоялся в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

127 делегатов проголосовали за такое решение, трое - воздержались.

"Наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике, потому что мы знаем как. Надо только верить и делать", - сказала Сыроид.

По ее словам, "Самопомощь" рассчитывает, что местные выборы помогут партии вернуться в большую политику.

Сыроид также анонсировала презентацию стратегии развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ, которые партия планирует провести накануне местных выборов.

В течение семи лет с момента основания партию "Самопомощь" возглавлял Андрей Садовый.

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду "Самопомощь" не преодолела 5-процентный барьер. Тогда Садовый объявил о том, что уходит с поста лидера партии.

В 2014 году "Самопощь" прошла в парламент, набрав 10,97%.