Прокурор не получал заявление Гладковского о голодовке

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрий Олефир не получал заявление экс-заместителя СНБО Олега Гладковского об объявлении голодовки. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Гладковскому избирают меру пресечения.

Информация о начале голодовки появилось на сайте корпорации "Богдан", владельцем которой он является, вечером 17 октября. Сообщалось, что Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку.

Напомним, Высший антикоррупционный суд в субботу продолжил избирать меру пресечения для бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. По состоянию на 14 часов, судья вышел в совещательную комнату.

Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности заместителя председателя СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", а также якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации в течение нескольких лет.

Прокурор САП Юрий Олефир просит арестовать Гладковского или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн. с обязательством, в том числе, носить электронный браслет. Два депутата от "Европейской солидарности" Максим Саврасов и Ростилав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский, предложили взять Гладковского на поруки. В субботу к ним присоединился депутат Верховной Рады четвертого созыва Олег Зимин.

Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.