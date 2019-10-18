Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки

Прокуратура запросила для Гладковского арест с залогом в 100 млн гривен.

Два народных депутата от "Европейской солидарности" заявили о готовности взять на поруки бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, меру пресечения которому сейчас избирает Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает информирует LB.ua.

"Два народных депутата готовы взять Гладковского на поруки. Это Максим Саврасов и Ростислав Павленко", - сообщает корреспондент из зала суда.

Также о готовности взять на поруки экс-замсекретаря СНБО заявил кандидат в народные депутаты и блогер Андрей Серебрянский.

Фото: Виктория Матола

Фото: Виктория Матола

Судья предупредил, что в случае нарушения Гладковским обязательства, каждый из поручителей должен будет уплатить около 40 тыс грн.

Адвокат также показал судье загранпаспорта Гладковского и сказал, что готов сразу отдать их в случае назначения подзащитному личного обязательства. После чего судья пересмотрел паспорта и отдал адвокату.

Напомним, вечером 18 октября ВАКС начал избирать меру пресечения Олегу Гладковскому. Гладковскому вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

Прокуратура запросила для Гладковского арест с залогом в 100 млн гривен.