Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах

Последний рабочий день недели – 18 октября – в парламенте выдался непростым. Оппозиция сумела дать жесткий отпор попытке власти «под ковром» провести решение аграрного комитета по законопроекту о рынке земли. Скандальный закон Кабмина о ГТС рассорил уже самих «слуг народа» и чуть не сорвал принятие ключевого вопроса – бюджета на 2020 год в первом чтении. О том, как это было, — в репортаже LB.ua.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Тайное собрание по земле и ликбез для «слуг» от Гончарука

Пятница в Раде началась с неприятного сюрприза. В первую очередь, для членов аграрного комитета, которые выступают категорически против отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли с 1 октября 2020 года. После непростого заседания аграрного Комитета в среду, 16 числа, его глава Николай Сольский пообещал, что «продолжение» будет как раз в пятницу, в 14.30. Согласно регламенту, Комитет должен был рассмотреть все десять альтернативных «земельных» законопроектов. Однако что-то пошло не так. Без уведомления части оппозиционных членов Комитета заседание прошло в 9.00 – ещё до начала утренней «пленарки». На нем было принято решение: поддержать законопроект «слуг», который разрешает покупать землю иностранцам, иностранным компаниям и компаниям, среди учредителей которых есть иностранцы, с 2024 года. Формально – мораторий. Впрочем, лазейку оставили: если компания, среди учредителей которой есть иностранцы, работает в Украине не менее трех лет, ей будет позволено покупать землю, которую она уже арендует.

Такой «финт» вызвал шквал критики оппозиции, которая потребовала объяснений от Алексея Гончарука. Впрочем, премьер предпочёл просто повесить свой пиджак на кресло в ложе Кабмина и удалиться из зала.

Фото: Макс Требухов

Как сообщили LB.ua источники в рядах «зелёных», премьер прибыл в Раду не столько для ответов на вопросы депутатов, сколько для проведения беседы с фракцией для срочного принятия законопроекта о об отделении деятельности по транспортировке природного газа (2239-1 от 17.10.2019).

Спикер Дмитрий Разумков даже объявил перерыв для того, чтобы «слуг» собрали на «планерку» в подвальном «кинозале». Разговор фракции с премьером и главой НАК «Нефтегаз» Андреем Коболевым был не просто напряженным. Часть «слуг» выступила категорически против закона по ГТС.

«Нас вновь хотят подставить? То земля, теперь труба? Вносят законы, как пирожки. Требуют в этот же день быстро принять. Что мы будем говорить людям? – эмоционально делился после совещания нардеп от «СН». – Многие открыто говорили на фракции «нет»… Главная мотивация «против» в том, что ГТС после земли – это последний актив страны, который нельзя потерять».

Премьер, во время разговора с соратниками, по словам собеседника LB.ua был «очень неубедительным и невнятным».

«Говорил, что без решения по ГТС нельзя ехать на переговоры с МВФ и Россией... Наши внутренние чаты уже все красные», – рассказывал нардеп.

Представитель Кабмина в парламенте, член фракции «СН» Ирина Верещук подтвердила, что фракция действительно была непростой.

Фото: Макс Требухов

«Да, звучали острые вопросы на фракции. И господин Коболев отвечал. Мы спрашивали: не будет ли продана ГТС, не потеряем ли мы контроль за нашей трубой, не лишимся ли мы подземных хранилищ. Не будут ли они приватизированы, каким образом будут проходить переговоры. Какие наши позиции. Да, такие вопросы ставили мы... Надеюсь, нас слышит господин Коболев и правительство», – заявила она.

Горячие дискуссии «слуг» продолжились даже в сессионном зале. Так, глава фракции Давид Арахамия продолжал «на пальцах» убеждать подопечных поддержать закон о ГТС и главный вопрос – бюджет. Поскольку, по бюджетной резолюции, Рада до 20 октября должна принять документ в первом чтении. И срыв этих сроков означал бы «подножку» Кабмину, который максимально пытается соблюдать все нормы накануне переговоров с МВФ.

Разумков попытался снять утренний накал страстей, сообщив, что в результате консультаций все стороны пришли к общему знаменателю: парламент рассмотрит бюджет, законопроект по ГТС и изменения в бюджет 2019 года для выплат шахтерам по задолженности заработных плат. А «земельный вопрос» Комитет снова рассмотрит на следующей неделе – в присутствии оппозиции и аграриев.

«Топор войны» на время зарыли. И Рада, продлив заседание «до победного» (исчерпание всей повестки дня) приступила к рассмотрению бюджета на 2020.

Бюджет по-быстрому

Первым на трибуну пригласили заместителя министра финансов Юрия Джигиря. Он сухо и коротко призвал проголосовать для начала за закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, учитывая, что «это костяк для последующего принятия самого бюджета». Несмотря на критику бюджетного комитета Рады и рекомендации доработать закон ко второму чтению, а также замечания оппозиции, документ поддержали 264 нардепа фракции «Слуга народа», члены «Голоса», мажоритарщики из группы «За будущее» и два внефракционных.

Фото: Макс Требухов

Затем Рада в ускоренном режиме приступила к рассмотрению проекта закона о госбюджете в первом чтении. Документ представил заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета, депутат от «СН» Александр Трухин.

По его словам, депутаты подали более двух тысяч поправок к документу и в общей сумме эти «хотелки» парламентариев «потянули» дополнительно 1,9 триллиона гривен. Бюджетный Комитет рекомендовал учесть к первому чтению 772 правок, а 1404 – отклонить.

Основная часть одобренных правок касается увеличения финансирования по так называемому «соцэконому». В частности, дополнительные средства будут направлены на развитие кинематографии, спорта, оборудования новых спортивных площадок и бассейнов, увеличение субвенций регионам, финансирование Национальной академии наук.

Ранее в кулуарах глава бюджетного Комитета Юрий Аристов объяснял, за счет чего можно будет увеличить доходную часть бюджета: «Детенизация экономики, связанная с администрированием налогов – одна статья. Доходы от Национального банка – вторая, от аренды государственных объектов, перераспределение доходной части государственных компаний в расчете 10 на 90. То бишь, 90% – основной фонд доходный, и 10% остается у предприятий на развитие».

Он подтвердил, что после того, как проект госбюджета-2020 был подготовлен комитетом к первому чтению, макропоказатели остались без изменений. (Детально о макропоказателях читайте в статье «Бюджет-2020: прорыва не будет»).

Прогнозируемо, именно этот пункт – отсутствие обещанного пересмотра макропоказателей и увеличения соцстандартов – вызвал наибольшую критику бюджета. Владимир Цабаль от «Голоса» порекомендовал коллегам «воздержаться от голосования» поскольку показатели бюджета все же далеки от обещанных в программе деятельности правительства – 5-7% роста ВВП в год.

Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности» раскритиковал норму о росте минимальной зарплаты всего на 12%. «А на выполнение постановления об увеличении зарплат учителей – заложено ноль! Поэтому всем вам – кол от украинских учителей!», – почему-то с неподдельной радостью выступал депутат.

Фото: Макс Требухов

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко напомнила, что Кабмин Гончарука подал проект бюджета Гройсмана. «Его можно было переделать и доработать, но фактически видим, что основные показатели остались без пересмотра. Мы не видим увеличения доходов от таможни и вывода экономики из тени! Тут старая система тарифов, урезание субсидий и нет ни одного шага по новой инвестиционной политике. Остаётся старая система медицины Супрун, но мы ее не поддерживаем. Поэтому наша фракция этот бюджет не будет поддерживать!», – заявила она.

Бизнес-партнер Игоря Коломойского, нардеп от группы «За будущее» Игорь Палица окрестил бюджет «недолугим», но заявил, что поддержит его в первом чтении: «У нас была непростая дискуссия в группе. Но мы все же приняли решение его поддержать в первом чтении только для того, чтобы не затягивать процесс. Чтобы затем мы все вместе смогли доработать бюджет».

Примечательно, что именно Палица открыто назвал «распилом» выделение 7 млрд. грн из бюджета на соцэкономразвитие. «Это на отдельных мажоритарщиков, а не пропорционально всем. Это скотство!», – сказал он, а в зале прозвучали аплодисменты обделенных мажоритарщиков.

В распоряжении LB.ua, оказались те самые «хотелки» депутатов на 7 млрд грн - по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий».

Заключительное слово взял лично Гончарук, пообещавший всем присутствующим «ко второму чтению подать нормальный документ». В итоге, вся процедура рассмотрения бюджета заняла чуть больше часа и без рассмотрения каждой правки отдельно. За проект закона о госбюджете за основу и в первом чтении появились 255 «за»: «Слуги народа», 17 представителей группы «За будущее», двух внефракционных и одного депутата от «Батькивщины».

Фото: Макс Требухов

Дело труба

Похоже, утренний «мастер-класс» от Гончарука и общение депутатов с Коболевым, несмотря на сопротивления отдельных «слуг», прошел не зря. И 292 нардепов без проволочек внесли скандальный проект закона о ГТС в повестку дня. Точно также без проблем монобольшинство одобрило предложение сократить сроки подготовки законопроекта с правками ко второму чтению.

«Закон важно принять, потому что без него, мы не пройдём сертификацию и это может сорвать переговоры с РФ по продолжению транзита нашего газа на территорию ЕС... Ни о какой сдаче интересов и нашей ГТС речь не идёт», – выступал член энергетического Комитета, член фракции «СН» Андрей Жупанин.

Юлия Клименко от «Голоса» обратила внимание на то, что ко второму чтению из тела законопроекта обязательно нужно изъять наиболее спорную правку, где исключается 100% право государства и Минфина по управлению газотранспортной системой. Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко также предостерегла от «попытки таким образом прибрать к рукам трубу, как куш, на которую идёт охота не первый год».

Фото: Макс Требухов

В ответ на эти критические замечания глава энергетического комитета Андрей Герус с трибуны публично дал слово, что ко второму чтению та самая спорная правка будет исключена. «100% прав управления компанией будут закреплены только за государством. Мы также запретим приватизацию, аренду или концессию ГТС», – убеждал он, после чего 286 депутатов нажали зеленые кнопки.