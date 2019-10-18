Труба заявил о признаках фальсификации выборов в общественный совет при ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной фальсификации голосования за 13 членов Совета общественного контроля.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Как известно, 3-4 октября состоялось первое интернет-голосование за состав Совета общественного контроля при ГБР. Граждане могли один раз проголосовать за 15 членов Совета из 41 кандидата.

"Перед началом голосования каждый обязательно знакомился с сообщением, что вмешательство в систему голосования может привести к последствиям, предусмотренных ст. 361 Уголовного кодекса. Однако, по предварительному анализу, были выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о не персональном, а массово организованном голосовании в пользу первых 13 победителей конкурса", - заявил директор ГБР Роман Труба.

Так, по его словам, при голосовании за упомянутых лиц обнаружили голоса с около 1100 телефонных номеров, в которых отличались лишь последние три цифры. Эти номера дали около 30% голосов за каждого из победителей. Также среди голосов за этих кандидатов было от 70% до 86% голосований с одного IP-адреса. Притом, что у других кандидатов этот показатель составлял в среднем 10%.

Около 400 (10%) голосов было получено с "одноразовых" электронных адресов, зарегистрированных за день до голосования в одинаковое время. Кроме того, голосование за 13 кандидатов проходило синхронно и прекратилось также одновременно.

Труба подчеркнул, что даже при выявлении возможных правонарушений, он будет обязан назначить состав Совета общественного контроля. В то же время, он призвал победителей написать заявления о невключении их кандидатур в состав Совета для проведения повторного конкурса.

Напомним, в апреле прошлого года Роман утвердил состав Совета общественного контроля при ведомстве. Всего в составе Совета при ГБР утвердили 15 человек.