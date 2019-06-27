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Зеленский сменил состав конкурсной комиссии по отбору директора ГБР

Президент освободил от обязанностей членов комиссии, назначенных Порошенко

Зеленский сменил состав конкурсной комиссии по отбору директора ГБР
Фото: kg.ua

Президент Владимир Зеленский сменил состав конкурсной комиссии по отбору директора Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в указе №457 от 26 июня.

Так, согласно документу, Зеленский освободил от исполнения обязанностей членов комиссии, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко: Татьяну Слипачук (председатель Центральной избирательной комиссии), Романа Майданика и Виктора Самохвалова.

Президент назначил новых членов комиссии: Александра Костенко и Оксану Квашу (заведующего отделом и ведущую научную сотрудницу отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук), Виктора Кошинца (начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 22 ноября 2017 года Порошенко назначил директором ГБР Романа Трубу.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Трубе осуществлять единолично без согласования с заместителями ряд полномочий, в том числе увольнять сотрудников. Несмотря на это, в мае он уволил четырех человек, в том числе директора территориального управления в Полтаве.

3 июня Генпрокуратура завела дело на директора ГБР Трубу по жалобе руководителей совета общественного контроля.

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