Тимошенко призвала к объединению политсилы, которые являются сторонниками перемен

"В новой власти надо совместить новизну, креативный взгляд с профессионализмом".

Сегодня перед Украиной стоят очень большие вызовы. Решить их сможет четкая консолидация здоровых политических сил, которые готовы ломать старую систему и бороться с коррупцией, четкий план действий и профессионалы при власти.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале "112 Украина", сообщает пресс-служба политсилы.

По словам лидера партии, сегодня страна находится в сложной ситуации. Только в сентябре нам надо возвращать почти 2 млрд долл. внешних кредитов, продолжают падать социальные стандарты, экономика, каждую минуту 2 человека уезжают искать счастья в других странах.

Юлия Тимошенко убеждена, что объединение всех здоровых политических сил, которые готовы вести Украину к европейским стандартам, консолидация общества - главная миссия президента сейчас. Такому объединению нужен четкий план действий, уверена председатель партии. И таким планом, по ее словам, может стать - Новый курс, который уже разработан Тимошенко вместе с лучшими специалистами страны

Для преодоления вызовов нужны не только стремление к новому, но и профессионализм и компетентность, отметила глава партии.

"В новой власти надо совместить новизну, креативный взгляд с профессионализмом. В парламент должны пройти проукраинские силы, готовые ломать старую систему", - подчеркнула политик.