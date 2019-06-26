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ГБР расследует восемь производств с участием Порошенко

Больше никаких подробностей не раскрыто.

ГБР расследует восемь производств с участием Порошенко
Фото: Макс Требухов

На данный момент Государственное бюро расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

"Всего таких уголовных производств восемь", - подчеркнул Труба на сегодняшнем брифинге в Киеве в ответ на вопрос, сколько дел с участием Порошенко открыто на сегодня.

Однако более никаких подробностей глава ГБР не рассказал.

Напомним, вчера, 25 июня правоохранители открыли дело против бывшего первого замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова по факту заведомо ложных сообщений о преступлениях Петра Порошенко.

Расследуются четыре заведомо ложных сообщения Портнова: о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке канала "Прямой" и продаже завода "Кузница на Рыбальском", и якобы о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

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