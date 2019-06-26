Украина может получить беспрецедентно консолидированную власть, которую должен балансировать и сдерживать КС, - эксперты

Конституционный суд - единственный орган, который может и должен сдерживать беспрецедентную консолидированную власть, которая может появиться в Украине после парламентских выборов. Такое мнение высказал Геннадий Друзенко, юрист, специалист по конституционному и европейскому праву, во время презентации результатов социологического исследования, посвященного вопросам отношения граждан к Конституции, которая состоялась в Институте Горшенина.

Фото: Макс Требухов Геннадий Друзенко

"Украина никогда не имела естественно консолидированной власти", - отметил эксперт. - Она была более или менее консолидированная во времена Януковича, но для этого нас так ломали через колено, что ситуация, наконец, взорвалась. На сегодня предвыборная социология показывает, что одна из партий очень близка к тому, чтобы завоевать половину симпатий избирателей (неизвестно как сложится "мажоритарка"), и для коалиции почти наверняка будет достаточно любой второй политической силы, которая зайдет в парламент".

"При том, что пропрезидентское большинство будет абсолютно доминировать в следующем парламенте, если не случится какой-то неожиданности, возникает вопрос: что должно балансировать и сдерживать эту консолидированную власть?" - отметил Геннадий Друзенко.

Эксперт привел пример Германии и США первой половины прошлого столетия. И там, и там в начале тридцатых годов странам пришлось выходить из кризиса. И в обоих случаях это делали политики, которые получили беспрецедентную поддержку и консолидированную власть. Но, в одном случае, инициативы очень популярного президента Рузвельта ограничивал Верховный суд США, в другом, в нацистской Германии, такого предохранителя не было.

"Для проведения реформ консолидация власти - абсолютное добро. Президент, парламент и, соответственно, премьер должны работать в одной связке ", - отметил Геннадий Друзенко. Но, подчеркнул он, большие опасения вызывает недостаток авторитета Конституционного суда, который мог бы предотвратить злоупотребления консолидированной властью. В частности, он привел в пример недавний опрос Центра Разумкова, согласно которому большинство украинцев поддержали бы роспуск Рады даже в том случае, если бы Конституционный суд признал соответствующий указ президента неконституционным.

Поддержал коллегу и Сергей Резник, доцент кафедры конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко, эксперт Сети UPLAN.

Фото: Макс Требухов Сергей Резник

"Если нам удастся создать соответствующий орган конституционной юрисдикции, как в той же Америке или в современной Италии - тогда мы можем быть более или менее спокойны в этом плане", - отметил он.

По мнению Сергея Резника, важно, чтобы в Конституционный Суд избирались судьи не по принципу корпоративной этики, а те, кто сможет противостоять давлению власти, защищая Конституцию. "Сегодня было упомянуто о вакансиях, которые будут заполняться в КС в ближайшее время посредством съезда судей. Очень характерная особенность: за все время существования этого способа пополнения одной трети Конституциного суда ни разу съезд судей не избрал судью за пределами судебной системы, действующего судебного корпуса. Это то же самое, если бы скажем выбирали судьями Конституционного суда только народных депутатов Украины. Как по мне, это совершенно неправильно", - отметил эксперт.

"Если мы хотим, чтобы Конституция защищала нас - мы должны защищать Конституцию", - подчеркнул Сергей Резник.

Напомним, ранее также сообщалось, что за последние 4 года среди украинцев существенно увеличилось количество тех, кто считает, что орган власти может нарушать Конституцию ради общественных интересов.

Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.