Бывший директор Чернобыльского спецкомбината пошел под суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 27 июня передали в Иванковский райсуд Киевской области обвинительный акт против бывшего директора ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, в 2016 году директор комбината подписал ряд соглашений на закупку топлива с победителем аукциона, а потом необоснованно согласовал повышение цены договора. В результате предприятие получило более дорогое топливо в меньших объемах, чем было указано в договорах.

Сумма убытков, нанесенных ГСП, оценивается в 1 млн гривен.

Бывшего директора будут судить по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением.

Имя подозреваемого не указано, но в начале 2017 года за взяточничество при закупке топлива был задержан и арестован гендиректор ГСП Михаил Грабчук.

Чернобыльский спецкомбинат занимается обеспечением и поддержанием барьерной функции зоны отчуждения и поддержкой ее инфраструктуры.